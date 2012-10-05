«Дети войны» в Красноярском крае впервые получат по тысяче рублей к 9 Мая

В этом году жители Красноярского края, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны, впервые получат праздничные выплаты ко Дню победы. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, им выдадут по тысяче рублей.

Праздничные выплаты ветераны, проживающие в Красноярском крае, получат до конца апреля. Инвалидам и участникам ВОВ, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей полагается по 6 тыс. рублей. Блокадники Ленинграда, вдовы участников войны, труженики тыла получат по 1200 рублей; дети погибших защитников Отечества — по тысяче рублей.

«В этом году выплаты к 9 Мая в размере 1000 рублей впервые получат жители края, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны. В Красноярском крае их почти 128 тысяч человек», — пояснили в пресс-службе.

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Единовременные праздничные выплаты к 9 Мая предусмотрены краевым законом, из бюджета на эти цели выделено 195 млн рублей. За назначением выплат в соцзащиту обращаться не надо — деньги перечисляются автоматически на указанный банковский счет либо на почтовое отделение.

По данным властей, в настоящее время в крае проживают 1,5 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны, более 300 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, около 350 блокадников, почти 20 тысяч тружеников тыла, более 3 тыс. вдов (вдовцов) участников войны и около 29 тыс. детей погибших защитников Отечества.