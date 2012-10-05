Владелицей взятого штурмом казино на Взлетке оказалась девушка

Организатором законспирированного казино на красноярской Взлётке, которое пришлось брать штурмом, оказалась молодая женщина. Напомним, оно находилось в подвале жилого дома № 38а по ул. Батурина.

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Сегодня полицейские и следователи сообщили о возбуждении уголовного дела по факту незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 1 ст. 171.2). По данным ГСУ СК по краю, под следствие попала 24-летняя жительница Красноярска. В настоящее время ее допрашивают.

По уточненным данным краевой полиции, после ночного штурма с кувалдой и болгаркой в казино обнаружили и изъяли 40 игровых автоматов, 4 покерных стола, 3 видеорегистратора, наборы фишек и карт. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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