В районе МВДЦ «Сибирь» ограничат проезд

В районе красноярского МВДЦ «Сибирь» ограничат проезд и парковку. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничение начнет действовать завтра, 20 апреля.

Напомним, в этот день стартует Красноярский экономический форум. Он начнется с работы молодежной площадки «Поколение — 2030», которая будет посвящена Году экологии в России. Мероприятия основной деловой программы состоятся 21 и 22 апреля.

Для безопасности во время проведения КЭФ с 8 утра 20 апреля и до 16:30 22 апреля улица Октябрьская будет полностью закрыта для грузового транспорта.

Остановка и стоянка транспорта будет запрещена на улице Авиаторов (от дома номер 23 до ул.Октябрьская), а также во всех проездах, прилегающих к территории МВДЦ «Сибирь».

На участках будет выставлена соответствующая дорожно-знаковая информация.

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