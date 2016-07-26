Шестеро подростков отравились принесенными на уроки таблетками

В Красноярске 6 подростков отравились таблетками, подтвердили 20 апреля в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Информация об отравлении нескольких детей, наглотавшихся каких-то лекарств, появилась сегодня. В следственном управлении подтвердили: шестеро подростков действительно попали в больницу с отравлением. Сейчас врачи проводят все необходимые процедуры, поэтому пока следователи с пострадавшими еще не работали.

В краевой полиции сообщили о том, что произошло все в Кировском районе Красноярска. Информацию о госпитализации подростков в возрасте от 14 до 16 лет в дежурную часть полиции сообщили из медицинского учреждения, куда детей доставила скорая помощь с признаками отравления. Сейчас жизни и здоровью школьников ничего не угрожает.

«Как установили врачи, подростки предположительно отравились медицинским препаратом, который отпускается по рецепту. Сотрудники полиции выяснили, что лекарство одна из школьниц принесла в учебное заведение и предложила употребить его своим приятелям. После того как подростки приняли таблетки, им стало плохо. Учитель, заметив изменение состояния учеников, отвела их в медицинский пункт и вызвала бригаду скорой помощи», — пояснили в пресс-службе.

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В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, устанавливают, где несовершеннолетняя могла приобрести сильнодействующий препарат. Причем по данным некоторых СМИ, сама виновница происшествия утверждала, что купила таблетки в обычном продуктовом ларьке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточнили позднее в ГСУ по краю, девочка сказала товарищам, «что это витамины». В настоящий момент вреда здоровью детей не установлено.