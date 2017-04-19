В СФУ вручили премии молодым учёным и наставникам

19 апреля 2017 года в Сибирском федеральном университете в рамках Красноярского экономического форума прошла торжественная церемония вручения премий молодым учёным и наставникам.

Премии банка «Международный финансовый клуб» (МФК) вручили учёным и аспирантам СФУ за вклад в развитие науки Сибири, а премии ректора СФУ — «За наставничество» в области подготовки высококвалифицированных кадров.

Со стороны университета премию за наставничество вручил ректор Евгений Ваганов, со стороны Банка МФК — заместитель председателя правления Анатолий Хвостиков.

В этом году на соискание 6 премий аспирантам и молодым учёным претендовали свыше 50 человек. Премия банка «МФК» является одной из важнейших университетских наград и вручается по трём направлениям: естественно­научные, гуманитарные и технические науки. Размер премии — 100 тыс. рублей.

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«Банк — это один из тех финансовых институтов, которые могут это сделать, если мы можем, значит, мы должны. Если среди даже акционеров банка есть и понимание, и реализованные проекты создания благотворительных фондов. Я вижу, что фундаментальная наука и научные кадры в СФУ развиваются и рад, что представляю банк МФК. Я выражаю огромную признательность за труд лауреатов премии и желаю им творческих успехов и драйва в научной деятельности», — прокомментировал инициативу Анатолий Хвостиков.

В этом году Банком МФК поддержаны исследования в области математики, геологии, физики и экономики. Так, аспирант Института инженерной физики и радиоэлектроники Максим Пряжников получил премию за значительный вклад в развитие науки в области изучения теплофизических свойств и процессов тепломассообмена магнитных наножидкостей.

«Я очень рад, что мои исследования, проводимые на протяжении нескольких лет, дают результаты российского и международного уровня. Кроме того, я считаю, что такие премии должны бесспорно существовать для того, чтобы стимулировать молодых учёных к новым открытиям и исследованиям, — подчеркнул Максим Пряжников. — В моих достижениях мне очень помогли коллеги и особенно мой наставник».

Премией ректора СФУ «За наставничество» традиционно были удостоены три научных руководителя из числа профессорско-преподавательского состава за высокие показатели в области подготовки высококвалифицированных кадров по основным научным направлениям. При выборе лауреатов используется целый комплекс оценки деятельности профессуры, прежде всего количество защитившихся аспирантов.

«Вот уже седьмой год обе премии — молодым учёным и наставникам — вручаются одновременно, что символично. Наставничество — это очень тяжёлый труд. Передача научных знаний, опыта — аналог передачи генетического кода, и самое сложное — это определить, кто удостоен работы, так как вкладывать свои силы и опыт нужно в тех людей, которые будут заниматься наукой, поэтому труд наставников неоценим, трудно сравнивать этот труд с каким-то другим трудом», — рассказал ректор СФУ Евгений Ваганов.