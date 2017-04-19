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В СФУ вручили премии молодым учёным и наставникам
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В СФУ вручили премии молодым учёным и наставникам

20 апреля 18:09
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19 апреля 2017 года в Сибирском федеральном университете в рамках Красноярского экономического форума прошла торжественная церемония вручения премий молодым учёным и наставникам.

Премии банка «Международный финансовый клуб» (МФК) вручили учёным и аспирантам СФУ за вклад в развитие науки Сибири, а премии ректора СФУ — «За наставничество» в области подготовки высококвалифицированных кадров.

Со стороны университета премию за наставничество вручил ректор Евгений Ваганов, со стороны Банка МФК — заместитель председателя правления Анатолий Хвостиков.

В этом году на соискание 6 премий аспирантам и молодым учёным претендовали свыше 50 человек. Премия банка «МФК» является одной из важнейших университетских наград и вручается по трём направлениям: естественно­научные, гуманитарные и технические науки. Размер премии — 100 тыс. рублей.

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«Банк — это один из тех финансовых институтов, которые могут это сделать, если мы можем, значит, мы должны. Если среди даже акционеров банка есть и понимание, и реализованные проекты создания благотворительных фондов. Я вижу, что фундаментальная наука и научные кадры в СФУ развиваются и рад, что представляю банк МФК. Я выражаю огромную признательность за труд лауреатов премии и желаю им творческих успехов и драйва в научной деятельности», — прокомментировал инициативу Анатолий Хвостиков.

Слева направо: ректор СФУ Евгений Ваганов, лауреат премии банка «МФК» Максим Хацаюк, заместитель председателя правления банка «МФК» Анатолий Хвостиков
Фото: пресс-служба СФУ

В этом году Банком МФК поддержаны исследования в области математики, геологии, физики и экономики. Так, аспирант Института инженерной физики и радиоэлектроники Максим Пряжников получил премию за значительный вклад в развитие науки в области изучения теплофизических свойств и процессов тепломассообмена магнитных наножидкостей.

«Я очень рад, что мои исследования, проводимые на протяжении нескольких лет, дают результаты российского и международного уровня. Кроме того, я считаю, что такие премии должны бесспорно существовать для того, чтобы стимулировать молодых учёных к новым открытиям и исследованиям, — подчеркнул Максим Пряжников. — В моих достижениях мне очень помогли коллеги и особенно мой наставник».

Премией ректора СФУ «За наставничество» традиционно были удостоены три научных руководителя из числа профессорско-преподавательского состава за высокие показатели в области подготовки высококвалифицированных кадров по основным научным направлениям. При выборе лауреатов используется целый комплекс оценки деятельности профессуры, прежде всего количество защитившихся аспирантов.

Список лауреатов премий

«Вот уже седьмой год обе премии — молодым учёным и наставникам — вручаются одновременно, что символично. Наставничество — это очень тяжёлый труд. Передача научных знаний, опыта — аналог передачи генетического кода, и самое сложное — это определить, кто удостоен работы, так как вкладывать свои силы и опыт нужно в тех людей, которые будут заниматься наукой, поэтому труд наставников неоценим, трудно сравнивать этот труд с каким-то другим трудом», — рассказал ректор СФУ Евгений Ваганов.

Ваганов Евгений Александрович
Ваганов Евгений Александрович
Ректор Сибирского федерального университета

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