Женщина на высоких каблуках сломала ногу и отсудила 280 тыс. рублей

Сломавшая ногу на скользком крыльце своего дома жительница Норильска смогла отсудить 280 тыс. рублей. Коммунальщики не хотели выплачивать компенсацию и сваливали вину в случившемся на женщину — они заявили в суде, что у нее болели ноги и врачи рекомендовали выбирать удобную обувь, а она предпочла высокий каблук.

Инцидент произошел в апреле 2016 года — спускаясь с крыльца подъезда дома на ул. Комсомольской, женщина упала и сломала ногу. Прохожий вызвал ей скорую помощь, врачи диагностировали «закрытый многооскольчатый перелом обеих костей нижней трети голени со смещением, болевой синдром». Женщине провели операцию и наложили гипс. Экспертиза подтвердила наличие переломов, причиненный вред здоровью квалифицировался как тяжкий.

В суде пострадавшая и свидетель происшествия рассказали, что крыльцо несколько дней не чистилось и было покрыто наледью. Суд возложил ответственность за причиненный вред на управляющую компанию «Город», которая плохо осуществляла уборку придомовой территории.

Норильский городской суд постановил взыскать с коммунальщиков в пользу потерпевшей 5,6 тыс. рублей материального ущерба — расходы на лекарства и костыли, 170 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также 15,5 тыс. рублей на оплату услуг представителя и нотариуса.

Ответчик попросил снизить размер компенсации морального вреда, ссылаясь на неосмотрительность самой женщины, но Красноярский краевой суд отклонил доводы жалобы, а потом и вовсе указал на неразрешенный вопрос о взыскании с компании штрафа за невыполнение требований потребителя в добровольном порядке.