Регпалата на Дубровинского навсегда прекратила прием документов

Офис Росреестра по приему и выдаче документов на ул. Дубровинского в Красноярске закрыли навсегда — это связано с низкой пешеходной и транспортной доступностью офиса и развитием сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Как рассказали в пресс-службе Росреестра, офис приема-выдачи на ул. Дубровинского, 114, попал под оптимизацию, его закрыли 4 апреля. «Вместе с тем, около года в данном офисе не осуществлялся полноценный прием заявителей, так как доступность нахождения данного офиса всегда вызывала нарекания жителей города», — пояснили в пресс-службе.

Также закрытие связывают с развитием сети МФЦ в городе.

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К 2018 году более 80 % услуг Росреестра должны предоставляться на базе МФЦ. За 1 квартал 2017 года в Красноярском крае этот показатель достиг 54 %. В настоящее время в Красноярске функционирует 8 офисов приема-выдачи документов МФЦ и одно территориально-обособленное структурное подразделение (Молокова, 60). Прием документов ведется 6 дней в неделю, включая субботу.

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