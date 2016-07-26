Северяне будут обмениваться книгами через холодильник

В Норильске на улице появился обновленный холодильник с книгами и благотворительный «сундук».

Новый объект для обмена книгами установили накануне в Норильске около дома № 20а на Ленинском проспекте. Его открыли активисты библиотечной системы города на деньги читателей после того, как предыдущий холодильник был сломан.

«Героический холодильник „Бирюса“, расписанный норильским граффити-райтером, продержался в наших суровых условиях целых полтора года. Но, в конце концов в очередную пургу он получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили авторы проекта. Оформлением нового холодильника занялся каллиграф и дизайнер Роман Робышев.

«Художник расписал новый арт-объект цитатами из классических литературных произведений. Написанные в стиле „современная готика“, классические тексты почти неузнаваемы, но вы все-таки попробуйте их расшифровать», — отметили авторы проекта.

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Второй акцией по обмену стал «Благотворительный сундук» — ее запустил норильский молодежный центр, куда жители города могут принести в ненужные им вещи и обменять их на что-то другое. Акция проходит лишь в течение недели и завершится 28 апреля.

«Мы очень надеемся, что „Благотворительный сундук“ будет востребован не только в районе Кайеркан, но и сможет полноценно функционировать на всей территории муниципального образования Норильск», — отметили в молодежном центре.