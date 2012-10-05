Жители края получат больше возможностей для трудоустройства в компанию «Полюс»

Золотодобывающая компания «Полюс» и агентство труда и занятости Красноярского края в рамках КЭФ-2017 заключили соглашение о кадровом обеспечении. Соглашение предусматривает координацию совместных действий по подбору, подготовке и комплектованию кадрами работодателя, в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов, за счет эффективного использования трудовых ресурсов Красноярского края.

По словам руководителя агентства труда и занятости населения Виктора Новикова, в основу положен принцип эффективного использования трудовых ресурсов Красноярского края.

«По соглашению „Полюс“ обязуется информировать агентство труда и занятости о наличии вакансий на своем производстве и о прогнозируемых вакансиях рабочих и специалистов, которые будут востребованы в ближайшее время», — отметил Виктор Новиков.

Агентство, в свою очередь, будет обеспечивать «Полюс» информацией об освобождающихся в регионе специалистах, формировать кадровый резерв красноярцев, желающих работать на «Полюсе», проводить предварительный профессиональный отбор кандидатов на трудоустройство, определяя соответствие профессионально-квалификационным требованиям. Для имеющих необходимую квалификацию граждан будет организован доступ к интерактивному порталу агентства для оперативного решения кадровых вопросов.

Особое внимание в программе уделяется подготовке будущих работников «Полюса» заблаговременно: стороны договорились совместно организовывать и проводить профориентационные мероприятия, содействовать в трудоустройстве выпускников по профильным специальностям и профессиям. Также агентство по заявке «Полюса» будет организовывать профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование безработных граждан.

Для удобства специалистов, проживающих в различных городах и районах Красноярского края, желающих работать на объектах АО «Полюс», организуются веб-собеседования кандидатов с кадровой службой, которая находится в Красноярске, через центры занятости населения края на территории проживания кандидатов. График собеседований разрабатывается агентством труда и занятости населения края совместно с предприятием ежегодно и размещается на официальном сайте агентства.

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«Наша компания всегда была социально ориентированной, и соглашение направлено на улучшение благосостояния жителей края и их семей. Мы стараемся дать нашим работникам больше возможностей для профессионального роста, высокую зарплату и социальные гарантии, — подчеркнул директор по работе с государственными органами АО «Полюс» Олег Гербер.

«Полюс» — крупнейшая золотодобывающая компания России, реализующая на территории Красноярского края крупные инвестиционные проекты в золотодобывающей отрасли. В настоящее время на предприятии занято более 7000 сотрудников, около половины из них — жители Красноярского края.