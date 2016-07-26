Скончался директор красноярского ВК «Енисей» Эдуард Носков

В Красноярске 22 апреля скоропостижно на 41-м году скоропостижно ушел из жизни директор волейбольного клуба «Енисей» Эдуард Носков.

В клубе сообщили, что Носков возглавлял «Енисей» последние 7 лет. Плохо ему стало сегодня, во время товарищеского матча, приехавшие врачи спасти его не смогли.

«В прошлом Эдуард Носков — сам известный волейболист, капитан мужской команды мастеров „Дорожник“, и именно с ним связан главный успех команды — выход команды в Суперлигу в 2000-м году. Завершив карьеру, в 2010 году он возглавил волейбольный клуб „Енисей“. Под его руководством команда добилась колоссальных результатов, вернувшись в элитный дивизион российского волейбола. Эдуард Александрович внес неоценимый вклад в развитие этого вида спорта в Красноярском крае, целое поколение молодых волейболистов было воспитано под его чутким руководством», — отметили его коллеги.

Прощание пройдет 24 апреля, в понедельник, в главном холле Центрального стадиона на острове Отдыха с 13.00 до 14.30. Похоронят Эдуарда Носкова на кладбище «Бадалык».