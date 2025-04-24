Представлен проект новой развязки на Копылова в Красноярске

В Красноярске предварительно выбрали вариант развязки улиц Волочаевская, Копылова и Красной Армии. Документ опубликовало Красноярское отделение ФАР. Сообщается, что схема принята за основу и еще будет дорабатываться.

Напомним, строящаяся сейчас улица Волочаевская должна связать улицу Копылова с четвертым мостом. Контракт стоимостью свыше 3 млрд рублей заключен с красноярской УСК «Сибиряк».

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Согласно представленной схеме, встречные потоки, двигающиеся с Волочаевской на Копылова и обратно, будут разделены. При этом съезд на Волочаевскую с Копылова будет иметь несколько зигзагообразную форму со светофором посередине.

Недалеко от развязки появится надземный пешеходный переход. Сама Волочаевская, судя по схеме, будет восьмиполосной.

