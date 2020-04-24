Обвиненного в убийстве красноярской проститутки решили «простить»

Обвиняемого в убийстве 22-летней девушки, совершенном в 1999 году, судить не будут в связи с истечением срока давности.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СКР, 30 ноября 1999 года на железнодорожных путях на станции Красноярск было найдено тело 22-летней девушки с множественными травмами головы. Были изъяты улики и биологический материал, но установить преступника по горячим следам не удалось.

С 2010 года образцы биологического материала, изъятые с нижнего белья убитой, постоянно сверялись с образцами, взятыми у лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления против личности. В феврале 2017 года генотипоскопическая экспертиза показала полное совпадение этих образцов с изъятыми у мужчины 1981 года рождения, уже отбывающего наказание.

Материалы по теме «Однажды клиент пожалел будить жену и приехал ко мне» Как устроен рынок секс-услуг Красноярска (18+)

Следователи восстановили картину преступления. Оказалось, что мотивом убийства стал конфликт на почве финансовых разногласий: подозреваемый не пожелал оплачивать оказанные жертвой интимные услуги. Он нанес девушке многочисленные побои, от которых она впоследствии скончалась.

За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности, срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 15 лет. В связи с этим уголовное дело в отношении обвиняемого было прекращено.