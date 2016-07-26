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В красноярских детсадах появляются ягодники и фитоуголки
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В красноярских детсадах появляются ягодники и фитоуголки

24 апреля 15:23
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В красноярских детских садах появятся рокарии, музеи под открытым небом, экологические тропы, а также ягодники и фитоуголки. Все это обустроят в дошкольных учреждениях в рамках двухмесячника по благоустройству, сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации города.

В большинстве образовательных учреждениях созданы «трудовые десанты» — педагоги, дети и родители вместе выходят на субботники, убирают территорию, сажают деревья. В преддверии лета в дошкольных учреждениях планируют высадить порядка 500 тысяч цветов. Текущий год во всех учреждениях города объявлен Годом родителей, и школы и детские сады готовят мероприятия, призванные включить мам и пап в жизнь учреждений. В рамках двухмесячника по благоустройству и озеленению учреждения также подготовили ряд таких мероприятий.

Руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова рассказала:

«Ребятишки проводят в школе или садике значительную часть времени. Родители в силу занятости зачастую не имеют возможность уделить время полноценному общению с детьми. В текущем году во всех учреждениях города началась масштабная работа с родителями. Образовательные учреждения готовы поддержать семью, сблизиться с родителями и сблизить родителей с собственными детьми. Этому будут способствовать не только стандартные утренники, но и клубные мероприятия, тренинги, совместная трудовая деятельность».

Благоустройство территорий у детских садов
Источник: www.admkrsk.ru
Благоустройство территорий у детских садов
Источник: www.admkrsk.ru
Благоустройство территорий у детских садов
Источник: www.admkrsk.ru
Благоустройство территорий у детских садов
Источник: www.admkrsk.ru

Например, в детском саду № 206 (Тотмина, 11г) в течение нескольких лет благоустройством и озеленением территорией занимаются целыми семьями. Родители делятся своими идеями, находят оригинальные решения, помогают осуществить задуманное. Так, например, во дворе садика появилась поляна с героями сказок. Возле центрального входа оборудован фонтан, в котором «живут» утки, цапли и лягушки. Для воссоздания картины деревенского дворика общими усилиями оборудован экологический уголок с колодцем, фигурками домашних животных и птиц. На территории садика также появился метеорологический центр.

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Ежегодно в начале апреля папы воспитанников спиливают сухие ветки, ремонтируют веранды и детские городки. Традицией детского сада стало проведение акции «Подари цветок» в рамках которой родители приносят в детский сад рассаду цветущих растений. В текущем году семьи впервые приняли участие в посадке деревьев. В планах у педагогов и родителей не только дальнейшее озеленение территории, но и создание дорожек здоровья, фитоуголка, лаборатории под открытым небом.

В детском саду № 48 (Любы Шевцовой, 82д) к благоустройству тоже подходят комплексно и по-семейному. Дети и взрослые разработали дизайн-проект двора. Здесь созданы разнообразные ландшафтные зоны, экологическая тропа, японский сад, альпинарий, тепличный комплекс, музей под открытым небом, птичий загон, пасека, уголок нетронутой природы, травник с лекарственными растениями, рокарий (сад камней с многолетними растениями), розарий, рабатки (цветники, чаще всего прямоугольной формы, узкие и длинные).

Родители воспитанников поучаствовали в оформлении групповых участков, создании декоративных форм, оформлении клумб, разработке оздоровительных дорожек. Семьи привезли камни для оформления природных зон, различные экологические материалы (пни, коряги, спилы деревьев), цветочную рассаду для тематических клумб.

Ситдикова Татьяна Юрьевна
Ситдикова Татьяна Юрьевна
Руководитель главного управления образования Красноярска

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