В красноярских детсадах появляются ягодники и фитоуголки

В красноярских детских садах появятся рокарии, музеи под открытым небом, экологические тропы, а также ягодники и фитоуголки. Все это обустроят в дошкольных учреждениях в рамках двухмесячника по благоустройству, сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации города.

В большинстве образовательных учреждениях созданы «трудовые десанты» — педагоги, дети и родители вместе выходят на субботники, убирают территорию, сажают деревья. В преддверии лета в дошкольных учреждениях планируют высадить порядка 500 тысяч цветов. Текущий год во всех учреждениях города объявлен Годом родителей, и школы и детские сады готовят мероприятия, призванные включить мам и пап в жизнь учреждений. В рамках двухмесячника по благоустройству и озеленению учреждения также подготовили ряд таких мероприятий.

Руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова рассказала:

«Ребятишки проводят в школе или садике значительную часть времени. Родители в силу занятости зачастую не имеют возможность уделить время полноценному общению с детьми. В текущем году во всех учреждениях города началась масштабная работа с родителями. Образовательные учреждения готовы поддержать семью, сблизиться с родителями и сблизить родителей с собственными детьми. Этому будут способствовать не только стандартные утренники, но и клубные мероприятия, тренинги, совместная трудовая деятельность».

Например, в детском саду № 206 (Тотмина, 11г) в течение нескольких лет благоустройством и озеленением территорией занимаются целыми семьями. Родители делятся своими идеями, находят оригинальные решения, помогают осуществить задуманное. Так, например, во дворе садика появилась поляна с героями сказок. Возле центрального входа оборудован фонтан, в котором «живут» утки, цапли и лягушки. Для воссоздания картины деревенского дворика общими усилиями оборудован экологический уголок с колодцем, фигурками домашних животных и птиц. На территории садика также появился метеорологический центр.

Материалы по теме Фоторепортаж: Топ-9 уличных шедевров Красноярска Современное искусство в наследство горожанам

Ежегодно в начале апреля папы воспитанников спиливают сухие ветки, ремонтируют веранды и детские городки. Традицией детского сада стало проведение акции «Подари цветок» в рамках которой родители приносят в детский сад рассаду цветущих растений. В текущем году семьи впервые приняли участие в посадке деревьев. В планах у педагогов и родителей не только дальнейшее озеленение территории, но и создание дорожек здоровья, фитоуголка, лаборатории под открытым небом.

В детском саду № 48 (Любы Шевцовой, 82д) к благоустройству тоже подходят комплексно и по-семейному. Дети и взрослые разработали дизайн-проект двора. Здесь созданы разнообразные ландшафтные зоны, экологическая тропа, японский сад, альпинарий, тепличный комплекс, музей под открытым небом, птичий загон, пасека, уголок нетронутой природы, травник с лекарственными растениями, рокарий (сад камней с многолетними растениями), розарий, рабатки (цветники, чаще всего прямоугольной формы, узкие и длинные).

Родители воспитанников поучаствовали в оформлении групповых участков, создании декоративных форм, оформлении клумб, разработке оздоровительных дорожек. Семьи привезли камни для оформления природных зон, различные экологические материалы (пни, коряги, спилы деревьев), цветочную рассаду для тематических клумб.