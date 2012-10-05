В СФУ определили победителей этапа инженерного чемпионата

20 апреля в Сибирском федеральном университете наградили победителей отборочного этапа V Международного инженерного чемпионата Case-in. Крупнейшее практико-ориентированное соревнование студентов инженерных специальностей и единственный в России чемпионат по решению кейсов топливно-энергетических и материально-сырьевых комплексов проходит в юбилейный пятый раз. За выход в финал борются 3 000 студентов из 47 вузов России и СНГ.

В СФУ лучшие команды инженеров выбирали по трём направлениям (лигам): «Электроэнергетика», «Нефтегазовое дело» и «Горное дело». В основу соревнования положен метод конкретных ситуаций (case-study), признанный одним из ведущих в практическом обучении студентов. Главная цель метода — предоставить участникам реальную производственную ситуацию для анализа конкретных производственно-финансовых показателей и поиска оптимальных решений существующих в отрасли проблем. Студенческим командам было предложено в течение 10 дней найти решение инженерных кейсов, составленных по материалам российских производственных компаний, и представить свои наработки на очной защите.

В состав экспертной комиссии вошли представители отраслевых компаний и профессорско-преподавательского состава вузов, в том числе СФУ. Разработанные проекты оценивали по четырём критериям:

технология — технологическая эффективность предлагаемых решений;

технология — технологическая эффективность предлагаемых решений; экономика — экономическое обоснование разработок, определение источников финансирования;

экономика — экономическое обоснование разработок, определение источников финансирования; инновационность — использование в решении новых технологий;

инновационность — использование в решении новых технологий; презентация и выступление — навыки публичного выступления, качество доклада.

В лиге «Горное дело» отличилась команда «Гепарды». Членам команды Андрею Решетневу, Вячеславу Линейцеву, Марку Хазову и Максиму Чистову было необходимо создать концепцию разработки сложного дальневосточного месторождения: рассчитать параметры карьера, объём инвестиций и техники. Отметим, что команда в этом составе становится лидером лиги «Горное дело» второй год подряд.

«Силы есть, поэтому решили попробовать выступить во второй раз. При разработке кейса мы обращались за советами к преподавателям и работали в команде. В финале хотим не допустить прошлогодних ошибок, более основательно подготовиться и лучше выступить. Притом хорошо выступить даже важнее, чем хорошо подготовиться», — отметил капитан команды Максим Чистов.

В лиге «Нефтегазовое дело» лучшей стала команда Nota bene, в составе которой выступали Марина Внукова, Владислав Кахтюрин, Вячеслав Котовщиков и Варвара Черемисина. Задание, с которым работали ребята, заключалось в поиске оптимального варианта добычи нефти из низкопроницаемого пласта. «Всё планомерно шло к тому, что мы одержим победу. Мы очень много работали: каждый день в течение 10 дней мы собирались и решали кейс по 7-8 часов. Мы приняли решение делать гидроразрыв пласта и закачивать газ и воду попеременно, чтобы увеличивать нефтеотдачу. Мы проделали большую работу по моделированию пласта и сделали качественные экономические расчёты», — сообщила капитан команды Nota bene Варвара Черемисина.

Материалы по теме «В Сибири у нас конкурентов нет»: история побед «Инженеров будущего» Как красноярские робототехники собираются выиграть «РобоСиб—2016»

Проект по регулированию напряжения с использованием автономных метеостанций стал лучшим в лиге «Электроэнергетика». Роман Денисенко, Павел Могильный, Леонид Нехайчик и Андрей Сапрыкин — представители команды «Импульс» — предложили таким способом снизить потерю мощности коронного разряда на линиях электропередачи.

«Мы выбрали классический процесс разработки кейса — командный мозговой штурм. Почему победу отдали именно нам? Во-первых, многие отмечали качество презентации, которая играет важную роль в чемпионате. Более того, мы предложили довольно реалистичный проект, который имеет небольшие затраты и хороший срок окупаемости, наверное, это всех и подкупило. На финал у нас планы амбициозные — призовое место как минимум, постараемся всё для этого сделать. Рады, что благодаря подобным соревнованиям студенты технических специальностей получают опыт общения с экспертами с предприятий, нам этого очень не хватает», — рассказал капитан команды «Импульс» Павел Могильный.

«Мне понравилась оригинальность ребят и то, что они движутся вперёд, не взирая на проблемы, они предлагают свои идеи, которые кажутся, я подчеркну, только кажутся нежизнеспособными, но на самом деле представляют собой нестандартные пути решений существующих проблем производства.У выпускников вузов есть лишь один „недостаток“ — отсутствие стажа, и работодателей это пугает, все хотят получить подготовленного специалиста с опытом, но в этом заключается менеджерская недальновидность. Отраслевым производствам необходимо сотрудничать с вузами и уже на этапе обучения общаться со своими будущими кадрами — студентами 2–3 курсов, и чемпионат становится своеобразной площадкой для данного диалога. Думаю, ребятам полезно пообщаться с экспертами в их профильных областях», — подчеркнул эксперт лиги «Электроэнергетика» Александр Славинский, руководитель Исследовательского подкомитета D1 Российского национального комитета СИГРЭ.

Добавим, обладатели первых мест отправятся на финал чемпионата, который состоится 30–31 мая в Москве, где им предстоит защитить честь университета и побороться за возможность пройти практику и стажировки в ведущих отраслевых компаниях страны.