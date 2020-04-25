У министра спорта края провели обыск

Вчера, 24 апреля, в кабинете министра спорта Красноярского края был проведен обыск в связи с расследованием уголовного дела в отношении первого проректора одного из красноярских вузов по экономике и развитию.

Накануне же в ГСУ СКР по краю сообщили о том, что проректор подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, первый проректор, занимающийся управлением финансово-экономической деятельностью СФУ, дал распоряжение подчиненному включить одного из студентов в список получателей грантов в номинации «Грант магистру», тогда как оснований для этого не имелось. В результате студент получил 150 тыс. рублей, которые потратил на личные цели.

Материалы по теме «Считали неблагонадежным»: Преподаватель уволился после показа фильма Навального студентам

Следствие проверяет причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений. В настоящее время проводятся обыски, изымается финансовая документация.

Обыск в связи с расследованием этого дела накануне прошел и в кабинете министра спорта края Сергея Алексеева. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Крайспорта.

В пресс-службе СФУ в свою очередь отметили, что в вузе создана собственная комиссия, которая ведет внутреннюю проверку.