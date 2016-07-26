В Енисейске нашли необычный склеп игуменьи (видео)

В Иверской церкви Енисейского женского монастыря археологи обнаружили редкое захоронение XIX века, предположительно, принадлежавшее игуменье — настоятельнице монастыря.

В старинном кирпичном склепе археологи нашли расписанный молитвами гроб с останками женщины в церковном облачении, рассказали журналисты телеканала «Енисей». Находку увезли в лабораторию и будут изучать.

В руку погребенной был вложен хорошо сохранившийся деревянный крест.

«Этот крест поражает своей сохранностью и своей красотой. Там сохранилась полностью и резьба и изображение», — рассказала заведующая камеральной лабораторией Мария Малова.

Специалисты планируют установить личность погребенной, а затем похоронить ее останки в монастыре.

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«Это необычная находка хотя бы потому, что мы точно сможем определить кто это — какая из настоятельниц монастыря. И дань уважения, дань памяти будет принесена ей», — пояснил археолог Артем Сляднев.

Добавим, что в прошлом столетии в храме, где был обнаружен склеп, находились колония для малолетних преступников, затем спортзал, вычислительный центр и народный драмтеатр.

К 2019 году, когда Енисейск отметит 400-летие, храм будет отреставрирован.