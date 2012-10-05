Прокуратура в Красноярске рассказывает бизнесменам о защите их прав

Прокурор Красноярского края призвал бизнесменов не бояться отстаивать свои права. С таким заявлением Михаил Савчин выступил сегодня, 27 апреля, на Втором открытом форуме прокуратуры региона, посвященном защите прав предпринимателей.

Форум стартовал сегодня на площадках библиотеки СФУ. Помимо руководителей надзорного ведомства, в нем принимают участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае Сергей Русских, заместитель председателя регионального правительства Наталья Рязанцева, заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Александр Граматунов, представители муниципальной власти, общественных организаций, бизнеса.

Гости форума обсуждают взаимодействие власти и предпринимателей: участие в государственных и муниципальных закупках, создание условий для ведения бизнеса, государственный и муниципальный контроль, противодействие коррупции.

«Основной посыл, который я хотел бы донести до добросовестных предпринимателей, работающих на территории Красноярского края, это то, чтобы они не боялись защищать свои права в установленном законом порядке. Есть возможности, есть способы защиты этих прав, есть органы, которые готовы это сделать. Я могу заверить добросовестных предпринимателей, что органы прокуратуры и прокуроры на местах сориентированы на то, чтобы этой работой заниматься», — сказал прокурор Красноярского края Михаил Савчин.

Завтра форум продолжится, состоятся семинары и круглые столы по закупкам, поддержке бизнеса и другим вопросам.

Кроме того, с 10 до 14 часов сотрудники прокуратуры будут вести личный прием представителей предпринимательства по вопросам нарушения их прав органами государственной и местной власти. Попасть на прием можно в корпусе научной библиотеки СФУ (Свободный, 79/10, аудитория Б 4-07).

За два дня на форуме планируют проанализировать административные препоны для ведения предпринимательской деятельности, определить инструменты по максимально эффективному их упразднению. Итоги обсуждения органы прокуратуры и другие ответственные ведомства будут использовать в своей работе.