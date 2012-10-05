Красноярские врачи в Новый год спасли младенца с грозным пороком сердца (видео)

Красноярские кардиохирурги в Новый год спасли новорожденного со сложным пороком сердца. Мать мальчика приехала в Красноярск из Еврейского автономного округа. На позднем сроке беременности врачи Биробиджана диагностировали у плода один из самых «грозных пороков» — гипоплазию левых отделов сердца.

Ей рекомендовали прервать беременность, так как некоторые врачи считают этот порок «неоперабельным». Однако женщина решила рожать, но не сразу смогла найти клинику, в которой готовы были прооперировать ее ребенка. Получив несколько отказов, она обратилась в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Красноярска. После консилиума, детские кардиохирурги все же решились попытаться спасти ребенка.

Мальчик родился в красноярском Перинатальном центре и его сразу же перевезли в Кардиоцентр. 31 декабря 2016 года его прооперировали — операция длилась 5 часов, основной этап провели в условиях глубокой гипотермии, для чего новорожденного охладили до 18 градусов.

«Синдром гипоплазии левых отделов сердца, это, пожалуй, самый сложный диагноз в нашей практике как для самого ребенка, так и для врачей, которые с ним занимаются после рождения — пояснил заведующий детским кардиохирургическим отделением Алексей Ильин. — Без операции 96 % таких пациентов погибают в первые три месяца жизни. У ребенка практически отсутствует левая часть сердца. Прежде чем браться за такую категорию пациентов, необходима уверенность в профессионализме всей команды. Первые пациенты с синдромом гипоплазии левых отделов сердца были прооперированы в нашей клинике три года назад. Мы отслеживаем результаты нашей работы, держим связь с пациентами, чтобы понимать, что мы все делаем правильно».

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Сейчас мальчик растет, набирает вес и развивается, как и его сверстники.

«Конечно, они спасли жизнь моему сыну. Потому что если бы они не взялись... Все отказывались от нас. Они не врачи, а просто боги, честное слово», — поблагодарила красноярских медиков его мать.