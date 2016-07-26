Сборная СФУ по кёрлингу выиграла чемпионат России

Женская сборная Сибирского федерального университета стала победителем чемпионата Студенческой лиги по кёрлингу 2017. Мероприятие завершилось 30 апреля в Москве.

За звание сильнейшей студенческой команды России поспорили 20 мужских и женских команд. Среди девушек за медали боролись шесть команд из различных вузов страны: СФУ, Московского энергетического института, Московского государственного университета им. Ломоносова, Российского экономического университета им. Плеханова, Российского государственного университета физической культуры спорта молодежи и туризма и Сочинского государственного университета.

По регламенту команды провели круговой турнир, по результатам которого был выявлен победитель. Отметим, что среди участников турнира были как профессиональные спортсмены, имеющие звания мастеров спорта, так и те, кто совсем недавно попробовал себя в кёрлинге. По итогам трех дней соревнований красноярские студентки завоевали первое место. У девушек не было ни одного проигрыша за все игры. Второе место заняла команда МЭИ, на третьем — МГУ.

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По словам куратора команды Николая Железнова, первый турнир Студенческой лиги по кёрлингу прошёл в апреле 2015 года: «Нашей женской сборной около 3 лет, девушки являются кандидатами в мастера спорта. Играют в одном составе — команда наигранная, поэтому, отправляя девушек на самый статусный студенческий чемпионат в стране, все равно рассчитывали на медаль».

Добавим, сборную Сибирского федерального университета на соревнованиях представляли Анна Веневцева, Анна Грушевская, Юлдус Балакирева, Кристина Алейникова.