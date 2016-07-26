Во время субботника нашли пакет с медалями

Во время субботника в Хакасии нашли медали ветерана, сообщили 3 мая в пресс-службе министерства экономики республики.

Находка была сделана во время уборки, которая проходила в селе Бельтырское 1 мая в рамках подготовки к Всероссийским экологическим соревнованиям. Участники обнаружили пакет с медалям, среди которых медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг», которой награждались участники войны, а также несколько памятных медалей и значки.

«На данный момент они находятся в администрации села Бельтирское, специалисты которой пытаются через военкомат найти владельца, чтобы вернуть награды семье, которой они принадлежат», — пояснили в пресс-службе.