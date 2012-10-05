«Отряхнулся и поехал к жене»: водитель иномарки продолжил путь после переворота

Красноярские интернет-пользователи восхитились оперативностью водителя, который после переворота на малолитражке быстро вернул машину на колеса и уехал.

Как рассказали очевидцы, необычное одиночное ДТП произошло 3 мая в районе дома № 53 по ул. Свердловской. Разбитой оказалась розовая Toyota Vitz. По их данным, водитель-мужчина потерял управление при перестроении в луже.

«В луже занесло, помотало. Остановился „о дерево“. Быстро выбежал, собрал все вещи в пакет. Мужики помогли перевернуть. Завёл, сел и уехал. С синим дымом и взорванным колесом», — рассказал один из очевидцев.

Как видно на фотографиях, помощь мужчине оказали несколько коммунальщиков, которые поблизости вели какие-то работы.

Обсуждая инцидент, некоторые интернет-пользователи похвалили парня за оперативность и даже сравнили его действия после ДТП с падением с велосипеда. «Тут аналогичная ситуация — поднялся, отряхнулся и дальше попер!» — пошутил один из комментаторов.

Но нашлись и те, кто заподозрили неладное в поведении водителя — они предположили, что он был пьян или не имел прав и страховки, поэтому и не стал вызывать на место ДТП полицейских. Также красноярцы не исключили, что при перевороте иномарка могла «повредить асфальт или бордюр», за что водителю нужно понести ответственность.

За автомобилиста заступились его знакомые, которые рассказали, что он не нарушал правил, а всего лишь торопился, потому что якобы ехал за женой. Случившееся с ним они назвали «стечением обстоятельств».