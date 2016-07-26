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В Красноярске на шоссе опрокинулся автокран
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В Красноярске на шоссе опрокинулся автокран

4 мая 16:15
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В Красноярске на Северном шоссе, по направлению движения в сторону Солонцов, опрокинулся автокран. По данным очевидцев, ЧП произошло в момент проведения работ по установке рекламной конструкции.

На кадрах из соцсетей видно, что спецтехника упала на левый бок и мешает проезду других транспортных средств.

Фото: vk.com/kraschp
Фото: vk.com/kraschp
Фото: vk.com/kraschp
Фото: vk.com/kraschp
Фото: vk.com/kraschp

По предварительным данным, во время падения автокран никого не зацепил и ЧП обошлось без пострадавших. В ГИБДД пояснили, что опрокидывание произошло не при движении, а во время монтажных работ, поэтому происшествие не квалифицируется как дорожно-транспортное.

Тем не менее, экипаж дорожной полиции уже выехал на место, чтоб обеспечить безопасность и контролировать ситуацию на этом участке дороги.

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