Красноярец два дня пытал возлюбленную вилкой за отказ купить ему компьютер

Молодой красноярец два дня подряд пытал возлюбленную после отказа купить ему компьютер — в скором времени мужчина предстанет перед судом по обвинению в истязании с применением пытки и сексуальном насилии. Под следствие попал ранее уже судимый 30-летний житель Кировского района Красноярска, который ранее неоднократно применял насилие к своей 36-летней сожительнице,

В очередной раз, в феврале этого года, он два дня избивал ее металлическим молотком и вилкой — в общей сложности он нанес потерпевшей не менее 50 ударов молотком по различным частям тела. Этим дело не ограничилось — после избиения он, желая унизить женщину, совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера. По данным следователей, такими способами он решил наказать ее за отказ приобрести ему компьютер.

Когда мужчина вышел из квартиры, женщина обратилась за помощью к соседям, которые и вызвали полицию. Злоумышленника задержали и заключили под стражу.