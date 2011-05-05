Роскошный особняк в натуральную величину покажут красноярцам на строительной выставке

На выставке «Малоэтажное домостроение» в МВДЦ «Сибирь» красноярцы смогут увидеть уникальную экспозицию — полностью готовый дом из инновационных стройматериалов со всеми элементами внешней и внутренней отделки. Его построили в натуральную величину прямо в павильоне экспоцентра и впервые представили в апреле на Красноярском экономическом форуме. Теперь оценить это строение смогут все желающие гости майской строительной выставки.

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Представит экспозицию участник и генеральный спонсор проекта — компания «Гуриати АГ» (Красноярск). Предприятие является многопрофильным, поэтому выставочный дом включает в себя всю производимую предприятием продукцию — начиная от фасада из стеклофибробетона, деревянных окон, металлического литья и заканчивая мебелью и всеми деталями в оформлении внутреннего пространства. Таким образом, гостям выставки презентуют полностью готовый элитный особняк «под ключ», по которому можно прогуляться и оценить роскошный интерьер спален, гостиной, кухни, ванной комнаты.

Напомним, посетить экспозицию, узнать подробнее о технологиях и строительных материалах красноярцы смогут 16-19 мая на XXV специализированной выставке «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы». Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (Авиаторов, 19).