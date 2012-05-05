82-летняя красноярка пожаловалась на исчезнувшую пенсию (видео)

82-летняя красноярка пожаловалась на исчезнувшую пенсию — со слов пожилой женщины, она получила почти в 20 раз меньше, чем положено. В настоящее время в ситуации разбираются социальные службы и полицейские, а женщина-инвалид живет в режиме жесткой экономии.

Она рассказала журналистам ТВК, что в середине апреля вместо 20 тыс. рублей получила от почтальона на руки только 1,4 тыс. рублей. Бабушка подумала что пенсию задержали, но почтальон тогда якобы объяснила, что большая часть выплаты пошла в счет оплаты долгов. Однако в базе данных судебных приставов должницу под ее фамилией не нашли.

В Центре соцзащиты по Октябрьскому району рассказали, что побывали в почтовом отделении, но ситуацию прояснить не могли. «Ответили, что пенсия выплачена и об этом свидетельствует ее подпись. Мы попросили предоставить корешок квитанции. Наш социальный клиент должен удостовериться в правоте. Корешок нам показали, выдали по нашему требованию. Но бабушка сказала, что это не ее подпись», — пояснила директор Центра социального обслуживания Октябрьского района Ольга Пучковская.

Известно, что 76-летняя почтальон, которая в тот злополучный день выдала бабушке пенсию, уволилась 2 мая. Но ее начальство исключает, что она могла присвоить деньги. В пресс-службе УФПС Красноярского края пояснили, что в настоящее время по факту случившегося проводится служебная проверка.