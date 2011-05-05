Красноярск может стать «Городом Трудовой Доблести и Славы»

Жители краевого центра выступили с инициативой о присвоении Красноярску почётного международного звания «Город Трудовой Доблести и Славы», сообщили в пресс-службе городской администрации. Эта идея принадлежит Красноярской краевой и городской общественным организациям ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Звание «Город Трудовой Доблести и Славы» присваивается за выдающиеся заслуги перед Отечеством, мужество, массовый трудовой героизм, проявленный в годы борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Тем самым отмечается значительный вклад тружеников таких городов в производстве вооружения и боеприпасов во время Великой Отечественной войны. Сейчас в России такое звание носят 13 городов.

«Я считаю, что город, который так много сделал для фронта, для Победы, достоин высокого почётного звания. Старшее поколение красноярцев заслужило это. Мы гордимся своим героическим прошлым и хотим, чтобы и будущие поколения гордились тем, что живут в городе „Трудовой Доблести и Славы“, чтобы помнили о трудовом подвиге красноярцев, знали, какой неоценимый вклад внесли их земляки в Победу в Великой Отечественной войне», — отметил председатель Красноярского краевого совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Вадим Зинченко.

В годы войны красноярцы защищали Москву, стояли у стен Смоленска и на Курской дуге, перегоняли самолеты для фронта по трассе Аляска — Сибирь, обороняли Диксон и работали по 16-20 часов в цехах эвакуированных заводов. Во время Великой Отечественной войны в Красноярск эвакуировали 29 заводов с центральной части России. Например, завод «Красмаш» поставил на фронт 26 тысяч пушек, не считая многочисленных зарядов и бомб. Рабочий день «красмашевцев» длился по 12-16 часов. Из цехов красноярского Паровозовагоноремонтного завода выходили поезда особого назначения — санитарные, банно-прачечные, танкоремонтные и бронепоезда. На «Сибтяжмаше», выросшем из цехов эвакуированного «Красного Профинтерна», изготовили 40 локомотивов, которые через всю страну проводили эшелоны с военной техникой, боеприпасами, продовольствием.

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Кроме производственных мощностей, работа велась и на полях. Красноярские школьники вместе с учителями убирали картошку, вязали снопы и помогали в уборке зерна. За 4 года из Красноярска на фронт был направлен 1 млн 696 тысяч тонн хлеба. Сбор средств в фонд обороны, тёплых вещей, продуктов для Красной Армии начался с первых месяцев войны. Красноярцы вносили свои сбережения на создание танков, самолётов, военной техники. За всю войну в крае на создание, приобретение боевой техники было собрано свыше 150 млн рублей личных сбережений.

В краевом центре в годы войны был сформирован медицинский эвакорпункт-49, объединивший почти полтора десятка эвакогоспиталей более чем на 10 тысяч коек. В 1942 году в городе начала действовать «Красноярская воздушная трасса» общей протяженностью 6 500 км, по которой доставили более 8 тысяч самолетов.

Более 445 красноярцев сражались на фронтах в партизанских отрядах. Тысячи красноярцев за мужество и героизм были награждены орденами и медалями, 229 из них удостоены самой высокой награды — Золотой Звезды Героя Советского Союза, 55 стали полными кавалерами ордена Славы. Более 40 улиц Красноярска носят имена участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза.

Председатель Красноярского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Дмитрий Басуев сказал:

«Красноярцы проявили небывалую силу духа не только на полях сражения, но и в тылу, работая по 12, 16, 20 часов у станков на заводах, в полях, в госпиталях. На фронт уходили эшелоны с боеприпасами, военной техникой, продовольствием, тёплыми вещами. Всё ради Победы! Трудовой подвиг красноярцев навсегда вписан в летопись Победы. Если наша инициатива будет поддержана красноярцами, то данное предложение будет внесено на рассмотрение депутатам Красноярского горсовета. Окончательное решение о присвоении звания городу принимает Международный организационный комитет по присвоению почётного Международного звания „Город Трудовой Доблести и Славы“».

Поддержать данную инициативу красноярцы могут, проголосовав на сайте администрации города с 5 по 12 мая.