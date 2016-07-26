Пьяный водитель «Лэнд Крузера» с виражами пересек перекресток и устроил ДТП (видео)

Пьяный водитель джипа перескочил через бордюры на правобережье Красноярска и после странных виражей спровоцировал ДТП на встречке.

Необычная авария произошла накануне в девятом часу вечера на перекрестке проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» и переулка Сибирского. На кадрах видно, как водитель внедорожника Toyota Land Cruiser выехал со стороны ул. Корнетова, «перескочил» через бордюры с зеленой зоной, затем выехал на перекресток с трамвайными путями и по странной траектории преодолел его. Он едва не столкнулся с большегрузом, а затем выехал на встречную полосу и протаранил другую, стоявшую в этот момент «Тойоту».

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, что полицейские выезжали на место ДТП.

Интернет-пользователей удивили виражи водителя джипа. Они выдвинули несколько версий о причинах его странного вождения, в числе которых алкогольное опьянение, отказ тормозов, другие неисправности или плохое самочувствие.

«Как неадекватно маневр начался, так и закончился, так только пьяные рулят», — предположил один из красноярцев. Другие шутили, что в последний момент преодоления различных препятствий «силы покинули водителя».

Как оказалось, автомобилист действительно был пьян — освидетельствование показало 1,02 мг на литр выдыхаемого воздуха. Люди в ДТП не пострадали.