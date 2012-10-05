Побившая несговорчивую красноярку «целительница» отправится в колонию

В Красноярске к полутора годам колонии приговорена 34-летняя безработная женщина, которая под видом целительницы украла у «клиентки» шкатулку с золотом.

Злоумышленница пришла в гости к красноярке и предложила свою помощь в снятии порчи, рассказали в полиции города. За свои «услуги» она потребовала денежное вознаграждение, на что хозяйка квартиры ответила отказом. Тогда обвиняемая ударила женщину, похитила стоявшую на комоде шкатулку с драгоценностями и скрылась.

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Материальный ущерб был оценен в 120 тыс. рублей. Сотрудники полиции установили личность подозреваемой и задержали ее. Оказалось, что похищенное имущество женщина продала, а деньги потратила на личные нужды.

За грабеж суд назначил красноярке наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.