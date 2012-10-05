Названы самые популярные места для отдыха и селфи в Красноярске

«МегаФон» составил рейтинг самых популярных локаций для отдыха в Красноярске, проанализировав объем мобильного трафика своих абонентов за прошедшие длинные майские выходные.
В основу рейтинга легла статистика объема 3G/4G-трафика на базовых станциях сети «МегаФон», обеспечивающих покрытие мест для массового отдыха и прогулок в городе.
По данным оператора, самый большой объем трафика приходится на остров Татышев. За четыре выходных во время занятий спортом и прогулок на свежем воздухе горожане скачали 1,6 ТБ мобильного интернета, что сопоставимо с 4 млн «селфи», опубликованных в соцсетях.
На втором месте оказался еще один остров — Отдыха, где жители города использовали 1 ТБ мобильных данных. Интересно, что за последние месяцы активность красноярцев здесь значительно выросла — возможно, горожане спешат «нагуляться» по любимым местам до перекрытия Коммунального моста. Третье место занял Центральный парк, рядом с которым проводились основные торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.
Отметим, все эти локации можно назвать «маршрутами выходного дня», поскольку в нерабочие дни, по сравнению с буднями, объем мобильного трафика и голосовых звонков здесь возрастает почти в 2 раза.
«Сегодня нашим абонентам нужен мобильный интернет не только для работы или учебы, но и во время отдыха. Они слушают музыку и загружают видео онлайн, делятся впечатлениями и эмоциями в соцсетях, а для этого нужна надежная высокоскоростная связь. Поэтому „МегаФон“ постоянно модернизирует инфраструктуру и развивает сети 4G, уделяя внимание в том числе и любимым красноярцами местам для прогулок и занятий спортом. Уже сейчас более половины мобильного трафика здесь приходится на LTE, и этот показатель стремительно растет», — прокомментировал директор Красноярского регионального отделения компании «МегаФон» Виталий Молотков.