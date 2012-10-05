Названы самые популярные места для отдыха и селфи в Красноярске

«МегаФон» составил рейтинг самых популярных локаций для отдыха в Красноярске, проанализировав объем мобильного трафика своих абонентов за прошедшие длинные майские выходные.

В основу рейтинга легла статистика объема 3G/4G-трафика на базовых станциях сети «МегаФон», обеспечивающих покрытие мест для массового отдыха и прогулок в городе.

По данным оператора, самый большой объем трафика приходится на остров Татышев. За четыре выходных во время занятий спортом и прогулок на свежем воздухе горожане скачали 1,6 ТБ мобильного интернета, что сопоставимо с 4 млн «селфи», опубликованных в соцсетях.

На втором месте оказался еще один остров — Отдыха, где жители города использовали 1 ТБ мобильных данных. Интересно, что за последние месяцы активность красноярцев здесь значительно выросла — возможно, горожане спешат «нагуляться» по любимым местам до перекрытия Коммунального моста. Третье место занял Центральный парк, рядом с которым проводились основные торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.

Отметим, все эти локации можно назвать «маршрутами выходного дня», поскольку в нерабочие дни, по сравнению с буднями, объем мобильного трафика и голосовых звонков здесь возрастает почти в 2 раза.