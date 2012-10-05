Разморожено строительство гостиницы с апартаментами на Театральной площади

На красноярской Театральной площади возобновляют строительство гостиницы с 2-комнатными апартаментами. Информацию об этом Newslab.ru подтвердил генеральный директор строительной компании «Сибиряк» Владимир Егоров.

Напомним, строить отель по ул. Перенсона, 2, еще в 2011 году начала фирма «Эксклюзив Строй» — по данным справочников, на тот момент среди ее учредителей числилась компания «Сибагропромстрою», — однако не завершила его. В настоящее время владельцем «Эксклюзив Строя» указан Владимир Егоров, который и намерен продолжить работы.

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Он рассказал, что сейчас на площадке идут подготовительные работы, а строительство развернут с 1 июня. Сдать гостиницу планируют в первой половине 2018 года.

Со слов Егорова, здание будет 10-14-этажное. В нем разместится около 120 номеров — 2-комнатные апартаменты. Их планируют сдавать в аренду на длительное время. Управление гостиницей, возможно, отдадут компании Hilton.

Напомним, в первоначальном проекте гостиница была 9-этажной и на 200 номеров.