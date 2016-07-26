Бывшего директора «Черемшанки» заподозрили в «разбазаривании» имущества

Бывшего директора красноярского аэропорта «Черемшанка» хотят наказать за незаконную передачу бизнесменам имущества на 7 млн рублей, сообщили 15 мая в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Во время проверки выяснилось, что генеральный директор «Авиапредприятия Черемшанка» без проведения конкурсных процедур и согласования с собственником имущества передал в безвозмездное пользование иркутскому топливозаправочному предприятию несколько объектов недвижимого имущества аэропорта Черемшанка. Ущерб оценен в сумму более 7 млн рублей.

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Результаты прокурорской проверки стали основой для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Напомним, директор в «Черемшанке» сменился в сентябре прошлого года.