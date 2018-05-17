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Красноярцев заинтересовали пасущиеся среди мусора при дороге поросята (видео)
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Красноярцев заинтересовали пасущиеся среди мусора при дороге поросята (видео)

17 мая 12:52
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Красноярцев удивило и озадачило стадо беспризорных поросят, которые паслись вдоль дороги. Видео, на котором запечатлены животные, сегодня утром в социальной сети опубликовал активист Егор Фролов.

Он заметил поросят на проспекте Котельникова — на выезде из Красноярска, справа на обочине. Более 10 поросят бродили в поисках пищи вдоль дороги, на свалке — среди бытового мусора. Активист удивился такому явлению и предположил, что поросят кто-то потерял.

Поросята на ул. Котельникова

Видео: instagram.com/egor_frolov

 

Однако, по данным горожан, они уже не в первый раз видят гуляющих в этом месте поросят. «Что-то давненько не встречал в свободном выгуле свиней даже в селах, а в Красноярске — бегают», — поделился один из них.

Фролов Егор Дмитриевич
Фролов Егор Дмитриевич
И.о. руководителя Красноярского отделения Федерации автовладельцев России

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