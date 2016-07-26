Названы города края с наибольшим распространением ВИЧ-инфекции

Эпидемический процесс ВИЧ-инфекции охватывает все территории Красноярского края, однако заболеваемость распределяется неравномерно, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 73,4 % от всех случаев ВИЧ-инфекции в крае приходятся на Норильск, Красноярск, Лесосибирск, Енисейск, Енисейский и Уярский районы.

По состоянию на начало 2017 года в Красноярском крае зарегистрирован 30 761 больной ВИЧ. Показатель распространенности этого вируса в регионе меньше, чем в среднем по СФО: 1076 случаев на 100 тысяч населения против 1218,6.

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Более 63% больных ВИЧ красноярцев — мужчины. «Но наметилась четкая тенденция увеличения доли женщин среди людей, живущих с ВИЧ, — напомнили в Роспотребнадзоре. — Среди выявленных в 2016 году женщины составили 35,7 %».

Отмечается «взросление» эпидемии: в прошлом году среди красноярцев, у которых была впервые выявлена ВИЧ-инфекция, более 72 % были старше 30 лет. Более половины всех больных получили вирус при употреблении наркотиков, но число лиц, получивших ВИЧ при половом контакте, постоянно увеличивается.