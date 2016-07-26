В Красноярске обсудили развитие университета науки и технологий

Опорный университет Красноярского края нарастит свое участие в инновационном развитии региона, будет сотрудничать с крупнейшими предприятиями и привлекать талантливых студентов и высокопрофессиональные кадры — такие задачи поставили учреждению в Законодательном Собрании, на заседании, где краевые депутаты обсудили развитие и планы по финансированию вуза. Комитет по образованию, культуре и спорту заслушал доклад ректора СибГАУ Игоря Ковалева, который рассказал парламентариям об объединении двух крупных красноярских вузов и стратегических проектах на 2017 год.

Напомним, опорный университет был создан в 2016 году в результате присоединения технологического университета к аэрокосмическому. По результатам конкурса новый вуз получил название «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева» и вошел в число 33 опорных университетов страны.

Как рассказал докладчик, в результате реорганизации из 29 факультетов создано 12 крупных институтов, которые соответствуют основным направлениям деятельности вуза и отвечают задачам развития региона. Все процессы, связанные с объединением, завершились к сентябрю 2016 года, что подтверждено уставом объединенного университета, получением лицензии и аккредитации на все программы нового вуза.

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Парламентарии заслушали доклады проректора по образовательной деятельности Юрия Ерыгина и директора научно-исследовательского управления Виктора Немича. Они рассказали о модернизации, внедрении проектного подхода, открытии новых, востребованных предприятиями региона направлений и специальностей. Общий контингент обучающихся по 100 программам высшего и среднего профессионального образования в университете составляет 20 тысяч человек. Содокладчики также рассказали о росте объемов научной деятельности, разработках, экспериментальных исследованиях. Например, было упомянуто создание новых полимерных и композиционных материалов, запуск первого совместного производственно-технологического проекта мирового уровня по производству бетавольтанических элементов питания.

Заместитель председателя краевого правительства Наталья Рязанцева сказала, что сложный и трудный этап объединения уже позади, впереди — решение задач по успешному развитию университета. Она подчеркнула, что перед опорным вузом стоит серьезная задача по привлечению в это учебное заведение талантливых студентов и высокопрофессиональных кадров, взаимодействию с крупнейшими предприятиями края и страны.

Как отметили все выступавшие, реализация стратегических проектов и плана взаимодействия с правительством края позволит повысить роль вуза в социально-экономическом и инновационном развитии региона. Он должен стать опорным университетом для Красноярского края во всех смыслах: вывести на качественно новый уровень межведомственное взаимодействие для развития университета, а также обеспечить устойчивый спрос на образовательные программы, научные исследования и разработки вуза со стороны ведомств, работодателей, наукоемких компаний, абитуриентов и их родителей.

Заместитель председателя комитета по образованию, культуре и спорту Виктор Кардашов отметил, что руководство опорного университета совместно с краевым правительством добилось серьезных изменений. Однако требуется время на то, чтобы два ранее автономных университета стали единым целым. Кроме того, должна быть уверенность, что все выпускники опорного вуза смогут найти работу достойной квалификации.

«Ориентация в основном на технологическое предпринимательство, взаимодействие с промышленным потенциалом края — это здорово. Но в университете существует факультет подготовки переводчиков-лингвистов, и возникает вопрос: каков потенциал трудоустройства у молодых специалистов этой квалификации и как он связан с краевыми программами развития?» — заметил Виктор Кардашов.

Заместитель председателя комитета по бюджету и экономической политике Егор Васильев также сказал, что после объединения перед вузом стоит важная задача — сохранить лучшие образовательные практики, которые зарекомендовали себя годами: «Те механизмы, которые сейчас предлагаются, особенно это касается таких проверенных временем проектов, как школа космонавтики, необходимо развивать. Они являются культурно-исторической, образовательной ценностью, это наследие и будущее университета, его необходимо сохранить и укрепить», — добавил он.

Серьезное внимание в ходе обсуждения депутаты уделили финансовым вопросам. Председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова отметила, что вузу необходимо добиваться выделения федеральных средств на развитие университета.

«Такая задача всегда ставится в первую очередь, потому что это федеральные полномочия, — пояснила она. — А при невозможности решить какие-то важные вопросы, при экстренных ситуациях мы будем смотреть, как на это реагировать. Потому что в вузах работают красноярцы, обучаются наши ребята, и задачи непростые стоят».

Депутаты поддержали коллегу, отметив, что в этом вопросе должна быть сформирована четкая стратегия — общий и единый подход к финансированию всех красноярских вузов. Такую стратегию необходимо разработать краевому правительству.

Ковалев Игорь Владимирович Ректор Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева

Кардашов Виктор Иванович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва. Президент ФК «Енисей»