Красноярских бизнесменов и специалистов служб безопасности обучат профайлингу

24 мая в рамках XIII Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности — Антитеррор» в Красноярске состоится семинар «Технологии профайлинга как система предотвращения противоправных действий». Участникам семинара расскажут о практике применения профайлинга на охраняемых объектах, эмоциональном профиле человека, а также о технологиях выявления особо опасных лиц и оружия.

Один из ведущих экспертов по профайлингу (прогнозированию поведения человека на основании эмоций, особенностей внешности, речи) Михаил Баев отмечает:

«Отсутствие сознательного контроля за возникновением микровыражения делает его своеобразным окном в мир истинных эмоций человека. А определение истинного эмоционального состояния человека — один из ключевых аспектов в вопросах безопасности. Человек, несущий угрозу, всегда испытывает негативные состояния, но старается их подавить или замаскировать. Однако полностью подавить или скрыть эмоции невозможно, они проявляются в микровыражениях — короткими непроизвольными движениями лица длительностью от 40 до 200 миллисекунд. Именно эти микровыражения и становятся ключом к истинным эмоциям. Зная их, можно точно определить, в каком состоянии находится субъект, несет ли он какие либо риски или угрозы».

Также слушатели семинара узнают о технологии выявления особо опасных лиц, скрыто носимого оружия и боеприпасов на объектах с массовым скоплением людей. Об этом расскажут эксперт-полиграфолог, профайлер Александр Лукин и руководитель Сибирского представительства Международной академии исследования лжи, эксперт профайлер-верификатор в области безинструментальной детекции лжи, специалист по обеспечению безопасности на особо важных объектах Сергей Аксютенко.

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Опытом применения технологий профайлинга на охраняемых объектах поделится Алексей Тяпин, руководитель охранного агентства «Тамерлан». Алексей расскажет о повышении эффективности работы, а также положительном влиянии обучения на отношение к выполнению своих профессиональных обязанностей сотрудников ЧОП.

Семинар состоится 24 мая с 14:30 до 16:00 в малом зале для переговоров МВДЦ «Сибирь». Мероприятие пройдет в рамках XIII Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности — Антитеррор» (24-26 мая, ул. Авиаторов, 19).