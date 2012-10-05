В мясе индейки в Красноярске нашли вирус птичьего гриппа

В филе индейки, поступившем на завод в Красноярске, нашли геном возбудителя птичьего гриппа.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по краю, мясо весом 6,2 тонны поступило в Красноярск на мясоперерабатывающее предприятие ООО «Ярск» (завод компании «Дымов») из Санкт-Петербурга. Производителем мяса заявлено ООО «Евродон». Мясо привезли автотранспортом, при нем была вся ветеринарная документация.

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Специалисты взяли три пробы из разных партий. По результатам исследований методом ПЦР в мясе был выявлен геном вируса гриппа А подтипа Н5. Оборот мяса приостановлен. В компании «Ярск» подтвердили, что зараженное мясо до производства не дошло.

Ранее в продукции МПК «Евродон» были найдены следы птичьего гриппа в Кировской, Московской, Ростовской, Воронежской областях, Республиках Удмуртия, Татарстан, Башкортостан, Краснодарском и Приморском крае. Зараженное мясо подлежит утилизации, отметили в Россельхознадзоре.