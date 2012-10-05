На улицы Красноярска возвращают экзотические деревья

Красноярские озеленители начали вывозить в краевой центр экзотические деревья. В первую очередь из теплиц в скверы и на улицы переезжают туи, сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства городской администрации.

Первые 15 туй уже перевезли и выставили в районе онкологического диспансера. Деревья также появятся в парках, скверах и других местах отдыха и прогулок красноярцев. Пальмы же появятся на улицах Красноярска чуть позже — они дожидаются более теплой погоды. Озеленители лишь на время выставляют их из теплиц, что растения начали адаптироваться к условиям города и сибирским температурам.

Отметим, всю зиму экзотические растения провели в теплицах. За это время они подросли (каждая примерно на 10-15 см). Каждую пальму привели в порядок, оздоровили, обновили почву в вазонах и сами вазоны. 141 пальма и 56 туй в непривычных для себя сибирских условиях живут с 2001 года. И, по словам специалистов, чувствуют себя довольно комфортно. Так, красноярские пальмы рода трахикарпус в теплицах даже регулярно цветут.

Материалы по теме Лучшие парки и скверы Красноярска Где спасаться от «чёрного неба»?

Лучше всего экзотические растения чувствуют себя возле фонтанов или водоемов, так как именно там создается повышенная влажность. Кроме того, пальмы и туи берегут от палящего солнца и по возможности устанавливают так, чтобы растения находились в тени. Как отметили в департаменте, в этому году пальмы украсят в основном левобережную набережную, как и в прошлом году, а туи расположатся в скверах и на аллеях.

Перемещение растений из теплиц на улицы обычно занимает несколько дней. Антивандальные кадки с пальмами и туями грузят с помощью специальной техники. Для этого «Бобкет» оборудуют особой насадкой, чтобы растения не повреждались. Работает на погрузке бригада из четырёх человек — трое рабочих и мастер-бригадир. Для перевозки задействуют также 4 грузовика.