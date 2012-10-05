Красноярские предприниматели смогут представить свою продукцию на выставке в Китае

Агентство развития бизнеса приглашает предпринимателей принять участие в IV Российско-китайском ЭКСПО (Харбинской международной торгово-экономической ярмарке), которое пройдёт 15-19 июня в Харбине (Китай).

ЭКСПО — ключевая коммуникационная платформа для регионов России и Китая. Она отличается первоклассным международным выставочным оборудованием и площадями, современными коммерческими сетями, обслуживанием, разнообразными и содержательными торгово-экономическими и культурными мероприятиями. Выставка позволяет изучить имеющиеся возможности для сотрудничества, выстроить прямой диалог с представителями бизнеса, заключить взаимовыгодные соглашения.

В период ЭКСПО запланирована обширная деловая программа. Предполагается организация Российско-Китайского делового форума, тематических круглых столов, презентаций, дискуссий и деловых встреч по различным проектам сотрудничества. Крупнейшие российские и китайские компании в области энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и научно-технических достижений представят свои стенды. Параллельно выставке пройдут сессии и форумы в области инноваций, экономики, эксперты рассмотрят вопросы развития туризма, лесного и сельского хозяйства, финансирования совместных проектов.

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Организаторы ЭКСПО — министерство коммерции КНР, народное правительство провинции Хэйлунцзян, Минэкономразвития и Министерство промышленности и торговли РФ. Организатор участия в ЭКСПО делегации красноярских предпринимателей — Агентство развития бизнеса. Агентство берет на себя расходы по оплате регистрационного взноса, аренды выставочной площади и дополнительного оборудования. Компания-участник оплачивает проезд и проживание, транспортировку своей продукции и раздаточных материалов.

Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (391) 205-30-33. Также вопросы и заявки на участие можно отправлять по электронной почте: export@agpb24.ru