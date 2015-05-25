Молодая автоледи погубила трех пассажирок

В Хакасии в результате ДТП по вине молодой девушки погибли три ее пассажирки, сообщили в пресс-службе ГИБДД республики. Одиночная авария случилась накануне днем в Боградском районе, на 289 км автодороги М-54.

24-летняя девушка-водитель автомобиля Toyota Platz не справилась с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. Автоледи доставили в больницу с различными травмами, 18-летний пассажир-парень с переднего сиденья не пострадал. А трое других пассажиров, которые ехали сзади, погибли на месте. Это девушки 18, 19 и 24 лет. По данным ГИБДД, все пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Добавим, в результате аналогичного ДТП, также по вине молодой автоледи, в Хакасии пострадал 2-летний мальчик и взрослая пассажирка .

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26-летняя водитель автомобиля Chery A13 перевернулась в Ширинском районе республики. Она получила множественные травмы и была госпитализирована. А ее пассажир, 2-летний мальчик, который находился в детском удерживающем устройстве, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб бедра. При этом ему госпитализация не потребовалась. Помощь медиков понадобилась еще одной пассажирке иномарки — 28-летней девушке.