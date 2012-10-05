Лучшие дрэг-рейсеры России покажут свое мастерство в Красноярске (видео)

24 и 25 июня в Красноярске, на трассе «Красное кольцо», пройдет I этап чемпионата России по дрэг-рейсингу (гоночным заездам на дистанцию 402 метра), который проводится под эгидой программы SMP Racing.

Это состязание проводится на трассе ежегодно в июне и собирает сильнейших пилотов и их автомобили, чтобы открыть сезон главного соревнования страны по этому виду гонок.

Как рассказали организаторы гонки, в субботу, 24 июня, состоятся квалификационные заезды участников чемпионата, в которых выявят по 8 финалистов в каждом из 4 классов. Результат квалификации будет определяться по «чистому времени», когда учитывается только время прохождения дистанции. Именно в день квалификации участники стараются показать наилучший результат.

В воскресенье, 25 июня, пройдут финальные заезды на вылет. В этот день победитель определяется в финишном створе: кто оказывается быстрее — проходит в следующий раунд, а проигравший заканчивает свое выступление в гонке. Здесь необходимо не только быстрее преодолеть зачетную дистанцию, но и быстрее среагировать на стартовый светофор.

Подробное расписание заездов будет опубликовано позже на сайте «Красного кольца».