Многодетная мать случайно отравила двухмесячную дочь

В Богучанском районе женщину будут судить за отравление лекарством двухмесячной дочери, сообщили 29 мая в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Следователи рассказали о передаче в суд уголовного дела в отношении 31-летней жительницы села Богучаны, двухмесячная дочь которой умерла в марте этого года. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной гибели ребенка оказалось лекарство «Нурофен для детей», которым женщина лечила девочку с 10 по 19 марта. Решение о приеме препарата мать принимала сама, без консультации врачей, и довела ребенка до истощения.

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«Согласно инструкции, указанное лекарственное средство не предназначено для приема детьми в возрасте до трех месяцев. Действия матери привели к наступлению смерти двухмесячного младенца в результате острого отравления лекарственным препаратом „нурофен“», — пояснили в управлении.

Вину женщина признала, объяснив свои действия отсутствием медицинских знаний. Уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 109 УК РФ, с утвержденным обвинительным заключением передали в Богучанский районный суд для рассмотрения по существу.