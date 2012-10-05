Красноярцев позвали на фитнес-тренировку

В преддверии Всемирного дня отказа от курения Сибирский федеральный университет приглашает красноярцев приобщиться к здоровому образу жизни — принять участие в Фестивале здоровья «Объединяя поколения».

Гостей и участников мероприятия ждут три основные локации:

интерактивная площадка — тренировки от фитнес-инструкторов ведущих спортивных клубов города, выступления представителей экстремального спорта и профессиональных школ танца;

соревновательная площадка позволит стать болельщиком или участником фестивальной эстафеты — спортивный дух и стремление к победе объединят команды студентов и сотрудников СФУ, учащихся и студентов образовательных учреждений Красноярска, а также команды организаций-партнёров;

информационная площадка — это возможность посетить мастер-классы партнёров и тренеров штаба «Беги за мной! СФУ», попробовать себя в сдаче нормативов студзачёта Ассоциации студенческих спортивных клубов России; получить персональные советы о правильном питании от сертифицированных инструкторов и специалистов; узнать о правилах здорового образа жизни от центра «Антиспид» и проверить состояние своей дыхательной системы при помощи смокилайзера со студентами КрасГМУ.

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Руководитель штаба «Беги за мной! СФУ» Алексей Черкашин рассказал: «Формат мероприятия продуман таким образом, что каждый из гостей сможет найти для себя что-то интересное и полезное. На каждой отдельной локации за проявленную активность участники могут заработать специальную „валюту“ мероприятия — „ЗОЖики“. По завершении их можно будет обменять на памятные сувениры фестиваля. Объединяя поколения, их интересы, способности и стремления, мы хотим показать, что для правильной и активной жизни нет границ, а ЗОЖ — это просто и увлекательно».

Мероприятие состоится завтра, 30 мая, в 18:00. Место проведения: пр. Свободный, 78г, футбольное поле СФУ между общежитиями № 20, 25 и 27.