Людям с ограниченными возможностями в крае предложили более тысячи рабочих мест

С начала года центры занятости населения помогли с трудоустройством 1,2 тыс. жителей Красноярского края, имеющих инвалидность. Более 3 тысяч человек получили услуги, направленные на повышение деловой активности на рынке труда.

Инвалидов на работу приняли коммерческие организации, администрации сельсоветов, муниципальные и государственные учреждения. Гражданам предложили разные типы занятости с учетом состояния здоровья: надомный труд, гибкий график, временное или постоянное трудоустройство. К примеру, в Идринском районе при поддержке органов местного самоуправления организованы временные рабочие места для 15 инвалидов. Их приняли рабочими по благоустройству населенных пунктов.

Центр занятости населения Канска помог с трудоустройством почти 70 жителям города и Канского района, из них 46 человек выбрали для себя временные работы. Граждан устроили рабочими по комплексному обслуживанию зданий, сторожами, приемщиками заказов и по другим профессиям. Кроме того, в городе с помощью службы занятости один инвалид, использующий для передвижения кресло-коляску, открыл собственное дело. Мужчина в начале весны организовал мастерскую по ремонту автомобилей и уже задумывается о расширении.

Центр занятости населения Ужурского района трудоустроил 26 местных жителей с инвалидностью. Чтобы помочь как можно большему числу граждан, его специалисты проводили поквартирные обходы и телефонные обзвоны инвалидов. В ходе переговоров их информировали о возможностях трудоустройства.

В целом в крае выстроена система работы по вовлечению и возвращению в труд граждан с инвалидностью. В ней участвуют не только центры занятости населения, но и органы власти, государственные внебюджетные фонды, работодатели, общественные организации.

Материалы по теме Как работает служба занятости населения сегодня? Актуальные проекты, полезные навыки, онлайн-собеседования и услуги в электронной форме

Законодатели в свою очередь вносят изменения, которые способствуют обеспечению занятости инвалидов. Так, ряд поправок готовится на федеральном уровне. Агентство труда и занятости населения Красноярского края инициировало законопроект о внесении изменений в Закон края «О квотировании рабочих мест для инвалидов». В соответствии с ним выделять рабочие места в счет квоты будут не только крупные предприятия, но и те, где трудится от 35 человек. По прогнозам агентства, это позволит предложить для устройства инвалидов не менее тысячи рабочих мест.

Подробнее о трудоустройстве граждан с ограниченными возможностями здоровья — на Интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.