Две истории пылкой любви: в Красноярск возвращаются знаменитые спектакли

В завершении 39-го творческого сезона красноярский театр оперы и балета представит обновленные спектакли — после длительного перерыва на сцену возвращаются две истории пылкой любви — балет «Баядерка» и опера «Дочь полка».

16, 17 и 18 июня красноярцы смогут увидеть балет «Баядерка» Людвига Минкуса. Как и «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», эта постановка относится к классическому наследию русской хореографии. Впервые балет был показан 23 января 1877 года. Литературной основой либретто стали драма древнеиндийского поэта Калидасы «Шакунтала» и баллада Гете «Бог и баядерка».

«„Баядерка“ — это красивая история о любви индийской храмовой танцовщицы Никии и знатного воина Солора, история о верности и предательстве, окутанная индийскими мотивами. Спектакль каждый раз задает сложный вопрос зрителю — что же выбрать, прислушаться к зову сердца или голосу разума, чтобы угодить земным законам и строгим правилам?», — рассказали в пресс-службе оперного театра.

29 и 30 июня публика увидит комическую оперу Гаэтано Доницетти «Дочь полка». Премьера оперы состоялась 11 февраля 1840 года в парижском театре комической оперы с грандиозным успехом. Это романтическая история о любви девушки Марии, выросшей среди солдат гренадерского полка, и молодого швейцарца Тонио.

«Это произведение наполнено искрометным юмором, бравурными мелодиями, блистательными ариями и дуэтами, — рассказали в пресс-службе оперного театра. — Если вы ни разу не были в оперном театре, то именно с этого спектакля лучше всего начинать знакомство с вокальным искусством. Вы убедитесь, что настоящая классическая опера может быть легкой, веселой и похожей на водевиль».

Билеты на спектакли можно приобрести в кассах и на сайте театра оперы и балета.