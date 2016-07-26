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В баскетбольных матчах «Лиги чемпионов бизнеса» в Красноярске определился победитель
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В баскетбольных матчах «Лиги чемпионов бизнеса» в Красноярске определился победитель

7 июня 19:00
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4 июня в спортивном комплексе «Красноярск» прошли баскетбольные матчи восьмого тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса».

Состоялось два поединка, встреча «РЖД» и «Востсибнефтегаза» была перенесена. «Русал» во второй раз обыграл «КрасЦемент» — 66:59, этот результат досрочно гарантировал СФУ первое место.

«В двух матчах не мог помочь партнёрам, но что поделаешь, работа. Сегодня сыграли так, как умеем. Дима Чижевский молодец, сделал своё дело в самый нужный момент. Максима Суханова отмечу, хорошую встречу провёл. Победе очень рад, соперник сильный, но мы второй раз его обыграли. СФУ не догнать, но теперь в борьбе за медали всё в наших руках», — поделился впечатлениями от игры Владимир Сенатырев из «Русала».

Баскетбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
На баскетбольном матче «Лиги чемпионов бизнеса»

По словам организаторов турнира, столь раннее чемпионство команды «СФУ» — рекордное, в прошлом сезоне победитель определился в последнем туре. Триумфаторы чемпионата первенство отметили на славу, установив рекорд по набранным очкам — 110:48 — таков исход их матча с «КрайДЭО».

«Очень рады первому месту. После первого круга понимали, что у нас все шансы стать чемпионами, а тут ещё соперники стали очки терять. В последней четверти стремились набрать сто очков, но „КрайДЭО“ унижать этим не собирались, они тоже забросили достаточно много. Если говорить о командах, претендующих на второе место, то мои симпатии на стороне „КрасЦемента“, для меня огромной неожиданностью стала сегодняшняя победа „Русала“. Но, несмотря на симпатии, очки в двух оставшихся встречах никому дарить не будем, постараемся пройти чемпионат без поражений», — подвел итог встречи Алексей Черепанов из команды «СФУ».

Фото предоставлены агентством спортивных событий Fair-Play

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