В баскетбольных матчах «Лиги чемпионов бизнеса» в Красноярске определился победитель

4 июня в спортивном комплексе «Красноярск» прошли баскетбольные матчи восьмого тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса».

Состоялось два поединка, встреча «РЖД» и «Востсибнефтегаза» была перенесена. «Русал» во второй раз обыграл «КрасЦемент» — 66:59, этот результат досрочно гарантировал СФУ первое место.

«В двух матчах не мог помочь партнёрам, но что поделаешь, работа. Сегодня сыграли так, как умеем. Дима Чижевский молодец, сделал своё дело в самый нужный момент. Максима Суханова отмечу, хорошую встречу провёл. Победе очень рад, соперник сильный, но мы второй раз его обыграли. СФУ не догнать, но теперь в борьбе за медали всё в наших руках», — поделился впечатлениями от игры Владимир Сенатырев из «Русала».

По словам организаторов турнира, столь раннее чемпионство команды «СФУ» — рекордное, в прошлом сезоне победитель определился в последнем туре. Триумфаторы чемпионата первенство отметили на славу, установив рекорд по набранным очкам — 110:48 — таков исход их матча с «КрайДЭО».

«Очень рады первому месту. После первого круга понимали, что у нас все шансы стать чемпионами, а тут ещё соперники стали очки терять. В последней четверти стремились набрать сто очков, но „КрайДЭО“ унижать этим не собирались, они тоже забросили достаточно много. Если говорить о командах, претендующих на второе место, то мои симпатии на стороне „КрасЦемента“, для меня огромной неожиданностью стала сегодняшняя победа „Русала“. Но, несмотря на симпатии, очки в двух оставшихся встречах никому дарить не будем, постараемся пройти чемпионат без поражений», — подвел итог встречи Алексей Черепанов из команды «СФУ».

Фото предоставлены агентством спортивных событий Fair-Play