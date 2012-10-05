«Печаль сквозь буффонаду»: в Красноярске покажут лайт-оперу по творчеству Гоголя

22 и 23 июня в красноярском Музыкальном театре пройдет премьера лайт-оперы «Мертвые души» по мотивам произведений Гоголя.



Жанр лайт-оперы — новое направление в музыкальном искусстве, придуманное екатеринбуржским композитором Александром Пантыкиным — автором музыки к спектаклю. По его словам, этот жанр сочетается в себе настоящую оперу, оперетту, мюзикл, балет, рок- и поп-музыку.

Как рассказали в пресс-службе музтеатра, новая постановка — эксперимент в области музыкального театра; это опера, но написанная по канонам классического бродвейского мюзикла. Зрителя ждут два часа великолепной музыки, яркая современная хореография и захватывающий сюжет. В основе лежат произведения русского классика, мастера мистического жанра Николая Гоголя.

Александр Пантыкин и автор либретто Константин Рубинский рассказали, как работали с гоголевским материалом:

«Мы постарались сделать из поэмы Гоголя авантюрную музыкальную комедию с головокружительными поворотами и почти детективной интригой, сохранив дух оригинала, неповторимый аромат гоголевского стиля и проглядывающую сквозь кажущуюся буффонаду серьезность и даже печаль».

Показы нового спектакля пройдут 22 и 23 июня 19:00 на сцене Музыкального театра (пр. Мира, 129).