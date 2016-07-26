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«Сумасшедший матч!»: красноярские бизнесмены и госслужащие сошлись в поединке
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В Красноярском крае

«Сумасшедший матч!»: красноярские бизнесмены и госслужащие сошлись в поединке

8 июня 19:25
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5 июня в Красноярске прошли футбольные матчи седьмого тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса».

В Дивизионе «А» состоялся всего один матч. «Ермак» переиграл «РиноСервис» — 2:1. Два оставшихся поединка были перенесены.

«Не понимаю, как наш сегодняшний соперник находится так низко. Играл он очень достойно, доставил массу проблем. Мы выглядели не лучшим образом, физики не хватило. У меня нет ответа, почему в этом сезоне выступаем слабее, чем в прошлом, но постараемся реабилитироваться. Впереди ещё три матча, нужно провести их на должном уровне, шансов догнать лидеров мало, но мы поборемся», — рассказал об игре Владимир Кутергин из «Ермака».

Футбольный мачт седьмого тура «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный мачт седьмого тура «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный мачт седьмого тура «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный мачт седьмого тура «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный мачт седьмого тура «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный мачт седьмого тура «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный мачт седьмого тура «Лиги чемпионов бизнеса»

В Дивизионе «В» «НордСтар» сыграл вничью с «СУЭКом» — 1:1, «ОКБ Зенит» в невероятно интригующей встрече оказался сильнее «Сборной Госслужащих» — 7:6, «PegasFly» и «Стальмонтаж» разошлись миром — 3:3.

«Сумасшедший матч, сначала упустили большое преимущество, потом проигрывали и всё-таки победили. Наш вратарь сломал руку, поэтому сегодня я играл в рамке. Не могу сказать, что получилось очень хорошо. С Казаковым я не справился. Мы не теряем надежд, будем до конца стремиться к вершине турнирной таблицы. Лукашенко чудо-гол забил, но он уже всех приучил к своим красивым мячам», — поделился впечатлениями об игре Сергей Фрицлер из команды «ОКБ Зенит».

В Дивизионе «С», рассказали организаторы турнира, очередной невероятный матч выдала «Красфарма», буквально уничтожившая «Эльдорадо» — 9:1, «Радиосвязь» оказалась сильнее «КГНП» — 3:0, а «Акватерм» сенсационно одолел «Рич Фэмили» — 3:2.

«Мы так играем только благодаря тренировкам и полной самоотдаче. Поймали кураж. Набрали ход. Получаем от футбола удовольствие. Мне больше нравится ассистировать партнёрам, чем забивать самому, хотя если предоставляется возможность для удара, стараюсь её использовать. Наша цель — чемпионство, пока мы лидеры, но вся борьба ещё впереди», — подвел итог встречи Рашад Гамидов из «Красфармы».

Фото предоставлены агентством спортивных событий Fair-Play.

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