«Сумасшедший матч!»: красноярские бизнесмены и госслужащие сошлись в поединке

5 июня в Красноярске прошли футбольные матчи седьмого тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса».

В Дивизионе «А» состоялся всего один матч. «Ермак» переиграл «РиноСервис» — 2:1. Два оставшихся поединка были перенесены.

«Не понимаю, как наш сегодняшний соперник находится так низко. Играл он очень достойно, доставил массу проблем. Мы выглядели не лучшим образом, физики не хватило. У меня нет ответа, почему в этом сезоне выступаем слабее, чем в прошлом, но постараемся реабилитироваться. Впереди ещё три матча, нужно провести их на должном уровне, шансов догнать лидеров мало, но мы поборемся», — рассказал об игре Владимир Кутергин из «Ермака».

В Дивизионе «В» «НордСтар» сыграл вничью с «СУЭКом» — 1:1, «ОКБ Зенит» в невероятно интригующей встрече оказался сильнее «Сборной Госслужащих» — 7:6, «PegasFly» и «Стальмонтаж» разошлись миром — 3:3.

«Сумасшедший матч, сначала упустили большое преимущество, потом проигрывали и всё-таки победили. Наш вратарь сломал руку, поэтому сегодня я играл в рамке. Не могу сказать, что получилось очень хорошо. С Казаковым я не справился. Мы не теряем надежд, будем до конца стремиться к вершине турнирной таблицы. Лукашенко чудо-гол забил, но он уже всех приучил к своим красивым мячам», — поделился впечатлениями об игре Сергей Фрицлер из команды «ОКБ Зенит».

В Дивизионе «С», рассказали организаторы турнира, очередной невероятный матч выдала «Красфарма», буквально уничтожившая «Эльдорадо» — 9:1, «Радиосвязь» оказалась сильнее «КГНП» — 3:0, а «Акватерм» сенсационно одолел «Рич Фэмили» — 3:2.

«Мы так играем только благодаря тренировкам и полной самоотдаче. Поймали кураж. Набрали ход. Получаем от футбола удовольствие. Мне больше нравится ассистировать партнёрам, чем забивать самому, хотя если предоставляется возможность для удара, стараюсь её использовать. Наша цель — чемпионство, пока мы лидеры, но вся борьба ещё впереди», — подвел итог встречи Рашад Гамидов из «Красфармы».

Фото предоставлены агентством спортивных событий Fair-Play.