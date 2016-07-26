Городские власти продолжат судиться с многодетной матерью за участок на Базаихе

Департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска попросил отменить выделение участка под строительства дома для многодетной семьи. Об этом 9 июня сообщила красноярка Любовь Катеренюк.

Напомним, женщина рассказывала Newslab.ru, что 1,5 года активно искала место под строительство дома и, перебрав несколько вариантов, остановилась на участке в Свердловском районе около ул. Рощевая и Проектная. Убедившись, что в генплане пустырь между домами попадает в зону для индивидуального строительства, женщина попыталась оформить его в собственность, но получила отказ, который объяснили тем, что участок входит в охранную зону заповедника «Столбы». В сентябре прошлого года женщина подала иск, который в апреле суд частично удовлетворил.

Сегодня она рассказала, что администрация города Красноярска все же пытается опротестовать решение суда. Заседание по рассмотрению заявления департамента муниципального имущества и земельных отношений об отмене решения суда назначали на 6 июля.

«Не хочет власть мириться со своим проигрышем. Дудки вам, говорит, а не землю. Конечно, я ожидала подобного развития событий, но все равно расстроилась. Опять тратить силы, время и нервы», — пояснила женщина.

В пресс-службе департамента пояснили — юристы подали заявление об отмене решения суда, так как уверены в своей правоте и готовы доказать, что участок входит в охранную зону, а значит, на нем нельзя вести никакой хозяйственной деятельности.

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«Документацию, которую готовит департамент, не просто так пишут, для того, чтобы создать проблему человеку. Юристы, которые составляли заявление в адрес Свердловского районного суда понимают правовую ответственность. Кроме этого, участок занят деревьями и кустарниками. Там лес, который находится в границах муниципального образования город Красноярск. В зеленой зоне строительство и вырубка деревьев запрещаются», — пояснила пресс-секретарь департамента Любовь Рязанова.