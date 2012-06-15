На пр. Свободном «раритетный» Запорожец без мотора врезался в Honda

Около СФУ Запорожец без мотора столкнулся с автомобилем Honda, сообщили 15 июня очевидцы происшествия.

Авария произошла вчера поздно вечером на пр. Свободный возле Сибирского федерального университета — автомобиль Запорожец столкнулся с Honda CR-V. Автомобилисты заметили, что отечественный автомобиль сам двигаться не мог, так как у него отсутствует двигатель.

Позднее свидетели происшествия пояснили — «раритетный» Запорожец тянул за собой квадроцикл. «Его тащил квадрик, который подрезал эту Honda, после чего водитель начал сигналить и квадрик добавил газу. Итог всем виден. За рулем этого раритета были школьники», — пояснил свидетель аварии. Так как в происшествии никто не пострадал, владельцы транспорта решили разобраться сами и не вызывали сотрудников ГИБДД.