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На пр. Свободном «раритетный» Запорожец без мотора врезался в Honda
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На пр. Свободном «раритетный» Запорожец без мотора врезался в Honda

15 июня 14:50
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Около СФУ Запорожец без мотора столкнулся с автомобилем Honda, сообщили 15 июня очевидцы происшествия.

Авария произошла вчера поздно вечером на пр. Свободный возле Сибирского федерального университета — автомобиль Запорожец столкнулся с Honda CR-V. Автомобилисты заметили, что отечественный автомобиль сам двигаться не мог, так как у него отсутствует двигатель.

Красноярцы удивились аварии Запорожца с Honda
Источник: vk.com/kraschp
Как пояснили свидетели, раритетный автомобиль тянул за собой квадроцикл
Источник: vk.com/kraschp

Позднее свидетели происшествия пояснили — «раритетный» Запорожец тянул за собой квадроцикл. «Его тащил квадрик, который подрезал эту Honda, после чего водитель начал сигналить и квадрик добавил газу. Итог всем виден. За рулем этого раритета были школьники», — пояснил свидетель аварии. Так как в происшествии никто не пострадал, владельцы транспорта решили разобраться сами и не вызывали сотрудников ГИБДД.

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