День рождения Цоя и эко-прогулка: среда в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 21 июня.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду красноярцев ожидает облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 34°C. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

Среда в Красноярске начнется с открытого первенства по пляжному волейболу на Острове Отдыха (6+). Начало в 10:15.

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В 11:00 «Центр путешественников» приглашает красноярцев очистить от мусора скалы Торгашинского хребта. Участникам предстоит прогуляться, полюбоваться панорамными видами и собрать мусор на «Красном гребешке», «Арке» и «Рыжей». Встреча участников на площади им. Свердлова (остановка общественного транспорта «Алпи-Енисей»).

В 16:00 в Центральном парке начнется акустический концерт в честь открытия сквера Виктора Цоя. Поклонникам творчества музыканта из Красноярска наверняка известно о существовании памятного камня на ГорДК. Это место попадает под реконструкцию и было принято решение перенести «Камень Цоя» в Центральный парк, где уже больше десяти лет проходят фестивали памяти музыканта. Памятный камень будет расположен в новом сквере, рядом с малой сценой (танцплощадкой), где, кстати, и проходили первые «Цойники». Сквер также оформляют художники-граффитисты, здесь высаживается сирень, которая цветет в день рождения музыканта — 21 июня.

День рождения легенды рока отпразднуют и в Молодежной библиотеке на Щорса (12+). Организаторы подготовили мастер-класс по рисованию на камнях: раскрасьте забавные мини-портреты Виктора Цоя и поднимите себе настроение! Начало в 19:00.